El Messaoudi bezorgt FC Groningen knappe zege op bezoek bij AZ

FC Groningen heeft vanmiddag met 1-2 gewonnen van AZ Alkmaar. De Trots van het Noorden had als missie om een zak punten mee te nemen naar Groningen en voldeed aan die vraag. Ahmed El Messaoudi was met twee treffers de matchwinnaar.

In de 21e minuut lag de bal voor het eerst in het netje. Oranje-international Teun Koopmeiners kon vrij binnen koppen namens de thuisploeg en zo de stand op 1-0 brengen in het voordeel van de Alkmaarders. In de 57e minuut keerde de wedstrijd. AZ-middenvelder Mitsjø kreeg een tweede gele kaart en dat resulteert in een rode kaart. Zo stond de thuisploeg met tien man en had FC Groningen nog ruim een half uur om de gelijkmaker te vinden.

In de 69e minuut vond FC Groningen dan die gelijkmaker. Patrick Joosten die even daarvoor nog een eigen inzet op de lat zag belanden, gaf voor en zag Ahmed El Messaoudi het laatste zetje geven: 1-1. Vijf minuten later was het weer raak en het was alweer El Messaoudi! De middenvelder scoorde een identieke goal aan zijn treffer van vorige week. Op de rand van het strafschopgebied haalde hij uit en de bal stuiterde richting de verre hoek: 1-2. Nadat ook Bruno Martins Indi in de 85e minuut een tweede gele kaart kreeg, stond FC Groningen tegen negen man. In de laatste minuten kreeg ook El Hankouri een rode kaart na een opstootje. Uiteindelijk trok FC Groningen na ruim negentig minuten een knappe uitzege uit het vuur op bezoek bij AZ Alkmaar: 1-2.

De Trots van het Noorden doet goede zaken in de Eredivisie en klimt tijdelijk naar de zesde plaats in de competitie. Volgende week zaterdag speelt FC Groningen een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Er wordt afgetrapt om half drie.