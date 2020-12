Einde in zicht bij wandelaars Pieterpad voor onderzoek naar voor zeldzame botkankersoort

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Wilko Koster uit Assen en Hans Eenjes uit Ten Boer hebben woensdag nog 32 van de 500 kilometer af te leggen voor hun wandeltocht voor de Stichting EV@. Dinsdagmiddag beëindigden ze hun een-na-laatste etappe op de Vismarkt in Groningen.

Zaterdag 12 december vertrok het tweetal vanuit Sint-Pietersberg in Limburg. Na twaalf dagen wandelen (er werd tijdens Kerst een korte pauze ingelast) staat er morgen nog één etappe op Koster en Eentje te wachten, van Groningen naar Pieterburen. “Het begint echt wel te tellen nu. We zijn vanochtend om negen uur vertrokken vanuit Gasteren”, vertelt Koster.“Maar we doen het natuurlijk ergens voor, voor het goede doel.”

Ewing-sarcoom

Eentjes en Koster zamelen met de wandeltocht geld in voor onderzoek naar Ewing-sarcoom, een zeldzame en kwaadaardige vorm van botkanker. De mannen kwamen op het idee door Eva, de zieke dochter van een collega. Vorig jaar was het nog maar de vraag of het vierjarige meisje de ziekte zou overleven.

Kaartjes

Vorig jaar deed de moeder van Eva (waarnaar ook de gelijknamige stichting is genoemd) een oproep op Facebook voor verjaardagskaartjes voor haar dochter. Daarop kwamen kaarten binnen van 27 duizend mensen uit het hele land.

Weinig geld voor onderzoek

Eva is inmiddels schoon, zo liet het tweetal maandag weten aan RTV Drenthe. Maar onderzoek naar het Ewing Sarcoom wordt volgens Eenjes en Koster niet ondersteund door KWF, Kika en de farmaceuten. De ziekte zou te zeldzaam zijn. De overlevingskans is nu 20 procent.

Doneren

De donatieteller voor hun actie staat inmiddels op ruim 8.600 euro vertelt Koster: “Maar die teller die moet echt naar de 10.000!” Doneren kan nog steeds via de GoFundMe-pagina die het tweetal startte.