Luc en Mandy: “Eigenlijk niet zo erg dat we al snel uitvielen bij I Can See Your Voice”

oogochtendshow

Beeld: RTL Nederland / RTV Noord

In de afgelopen aflevering van RTL-programma I Can See Your Voice deden ook twee Groningse artiesten mee: Luc Brugman en Mandy Nijboer. Ondanks dat ze al snel uitvielen vonden ze dat eigenlijk niet zo erg, zo vertelden ze maandagochtend in de OOG Ochtendshow.



Hoewel ze in onze provinciehoofdstad flink aan de weg aan het timmeren zijn, waren de juryleden van het programma minder onder de indruk. In hun deskundigheid stuurden ze Luc al naar huis voor hij een noot had gezongen en ook Mandy moest al snel het podium verlaten.

Het deelnemen was nogal een uitdaging voor beide zangers. Mandy was op dat moment 14 weken zwanger, wat nogal eens voor wat misselijkheid zorgde. Daarnaast was ze ook opgelucht dat ze als afsluiting een nummer uit haar eigen repertoire kon zingen. Luc had moeite met het stilstaan, wat nodig is in het programma. “Op TV lijkt het of je maar een paar minuten stil moet staan, maar dat was in werkelijkheid veel langer!”

Hoewel ze naar huis gestuurd werden, was de jury wel onder de indruk van hun zangkwaliteiten toen ze afsluitend live mochten zingen. “Het is ook gewoon leuk om mee te maken hoe het er bij TV aan toegaat”, vertelde Mandy. “Het is echt iets heel anders dan ff een festivalletje pakken!” zei Luc.

Het interview in de OOG Ochtendshow is hier terug te luisteren: