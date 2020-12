Eerste paal voor appartementencomplex aan Antillenstraat zit in de grond

nieuws

Foto via Lefier

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft dinsdagmiddag de eerste paal in de grond geheid voor het nieuwe appartementencomplex van Lefier, op de hoek van de Antillenstraat en de Korreweg.

“Het is heel belangrijk dat we in deze tijd van woningschaarste 136 betaalbare appartementen kunnen toevoegen op een mooie locatie”, vertelt Pieter Witzenburg, directeur vastgoed bij Lefier. “Ik ben dan ook erg blij dat deze week de eerste paal de grond in gaat!”

In het complex komen 136 twee- en driekamerappartementen. De energiezuinige woningen worden tussen de 50 en 90 vierkante meter groot. Alle appartementen worden gasloos en verwarmd door warmtepompen en een warmte-terug-win systeem. De appartementen krijgen een huurprijs rond 600 euro.

De bouw van het complex duurt ongeveer twee jaar. In de loop van 2022 begint Lefier met de verhuur.