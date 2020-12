Eerste oliebollendagen café Aan de Amstel groot succes: “Ze vliegen de deur uit”

nieuws

Foto: Kim Boonstra / café Aan de Amstel

De eerste oliebollendagen van café Aan de Amstel aan de Veemarkstraat zijn een groot succes. Volgens eigenaresse Kim Boonstra vinden de oliebollen en appelbeignets gretig aftrek.

Om het hoofd boven water te kunnen houden verkoopt het café op alle vrijdagen en zaterdagen in december, met uitzondering van beide Kerstdagen, oliebollen. “Het gaat echt heel erg lekker”, vertelt Boonstra. “Er zijn vandaag zelfs al mensen geweest die voor de tweede keer langskomen.” De verkoop in het café gebeurt volledig coronaproof. “Ja, de mensen komen niet in het café. Ik heb bij de ingang een kraampje gemaakt en daar worden de oliebollen verkocht. Alles gebeurt ook op minimaal anderhalve meter afstand.”

“1.000 Oliebollen en ik heb er 500 bijbesteld”

Om van oliebollen en appelbeignets te genieten is het volgens Boonstra handig dat mensen van tevoren een bestelling doen. Deze bestellingen worden doorgegeven aan een ambachtelijke bakker die de bollen bakt en vervolgens kunnen mensen de lekkernijen bij het café afhalen. “Ik weet niet precies hoeveel bollen er verkocht zijn. Ze worden per 1.000 besteld en ik heb inmiddels 500 extra bij laten bestellen. Dus het gaat gewoon heel goed. Omdat mensen een bestelling kunnen doen zie ik dat het ook komende weken druk gaat worden. Vooral Oudejaarsdag springt eruit. Dan staan er al heel wat bestellingen op de lijst. Op die dag worden door een enthousiaste groep vrijwilligers de oliebollen bij de mensen thuisgebracht.”

“Zet hem op Kim!”

In het café wordt Boonstra ondertussen overstelpt met leuke reacties. “Het is zo leuk om de mensen weer te zien. Velen heb ik sinds half oktober, toen we verplicht dicht moesten, al niet meer gezien. Dus heel leuk. Ook alle reacties die ik krijg. Zojuist iemand die zei: ‘Zet hem op Kim!”, ja, heel lief. Dit geeft mij weer moed en enthousiasme.”