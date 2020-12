Eerste extra sneltreinen tussen Groningen, Leeuwarden en Winschoten rijden vanaf maandag

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

Tussen Leeuwarden en Groningen rijdt vanaf aanstaande maandag elk uur een extra sneltrein. Tussen Groningen en Winschoten rijdt vanaf dat moment twee keer per uur een sneltrein in de spits.

De sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden stoppen ook op Feanwâlden en Buitenpost. In de avonduren rijdt er twee keer per uur een trein tussen Groningen en Zuidhorn. Naast de extra sneltreinen is er tussen Warffum en Groningen een extra ochtendspitsrit.

De nieuwe dienstregeling van Arriva en de NS gaan aanstaande zondag al in. Omdat de nieuwe dienstregeling van Qbuzz pas start op 3 januari, kan het zijn dat de eerste weken de aansluiting tussen trein en bus niet optimaal is. De vervoerders raden daarom aan een reis vooraf te plannen in een reisplanner.