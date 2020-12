“Een hele grote eer om op plaats 10 van de kandidatenlijst van de SP te staan”

nieuws

Jimmy Dijk van de SP (links) in gesprek met een huurder in de wijk Selwerd. Foto: Sebastiaan Scheffer

Een hele grote eer. Zo noemt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk het nieuws dat hij op plaats 10 van de kandidatenlijst voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen staat. De lijst werd zaterdag vastgesteld tijdens het partijcongres.

Hoi Jimmy! Hoe verliep de dag?

“Normaal vindt het partijcongres op een locatie in het land plaats maar door de coronamaatregelen was het dit jaar online. We begonnen vanochtend rond half tien tot een uur of half twee met het vaststellen van het partijprogramma. Dat is heel goed verlopen en eigenlijk ben ik heel trots op dat wat we willen gaan bereiken. Ik vind het programma dat we hebben ook sterker in vergelijking met eerdere partijprogramma’s.”

Waar ben je het meest trots op als je kijkt naar het partijprogramma?

“Wij zijn de partij die bekend staat dat het de marktwerking uit de zorg wil halen maar ook als de partij die de huren wil verlagen en dat huurders meer zeggenschap krijgen binnen huurdersverenigingen. Die twee punten zie je heel duidelijk weer terug in dit verkiezingsprogramma. Waar ik daarnaast trots op ben is dat wij fundamenteel een andere inrichting van onze economie willen. Hierbij moeten werknemers in bedrijven veel meer zeggenschap krijgen dan aandeelhouders. Bijvoorbeeld als het gaat om fusies, overnames, beloningen van de top of verplaatsing van werk naar het buitenland. In het midden en kleinbedrijf hebben werknemers een natuurlijke vorm van zeggenschap, maar dat ontbreekt binnen grote bedrijven. Kijk naar de problemen van werknemers bij Niemeyer die uit Groningen vertrekt. Daar hebben werknemers jarenlang de winsten gemaakt en nu verplaatsen ze het werk naar lage lonenlanden zomer dat het personeel daar enige zeggenschap over heeft gehad.”

Het programma is dan vastgesteld en dan komt de kandidatenlijst op tafel. Is dat nog spannend geweest?

“Nee. Niet spannend. Sterker nog, in de conceptlijst zijn geen wijzigingen aangebracht. Dat is ook wel de traditie binnen onze partij. Het gaat niet om de poppetjes, maar het gaat om het vertrouwen in de kandidaten. Ik vind het in ieder geval een hele grote eer dat ik op een verkiesbare plek sta. En ik ben heel benieuwd of we straks in Den Haag hetzelfde kunnen bereiken als wat we in Groningen hebben bereikt. Want voor de duidelijkheid: wat we hier in Groningen behaald hebben doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met partijgenoten. En zo zal het straks in Den Haag ook gaan.”

Over precies 95 dagen maken we de gang naar de stembus. Hoe gaat de komende periode voor jou verlopen? Flyeren? De straat op?

“We gaan de komende tijd gewoon door met onze acties en activiteiten. Volgende week gaan we bijvoorbeeld naar Lewenborg. Aan de Lichtboei zullen we van huis tot huis gaan. In deze straat willen investeerders de huizen opkopen. En dat zijn allemaal acties die ook door kunnen gaan ondanks dat het coronavirus nog steeds in ons land is. Je belt aan, doet drie stappen terug en vervolgens kun je met een mondkapje op toch met mensen in gesprek gaan. Dat is wat wij graag doen.”

Op het stembureau kunnen mensen straks in maart de naam Jimmy Dijk aankruisen. Waarom zou men op jou moeten stemmen?

“Ik denk dat mensen niet naar de persoon moeten kijken. We moeten ervoor zorgen dat de SP zo groot mogelijk wordt. Dat we echt iets in de melk te brokkelen hebben. Mensen moeten vooral kijken naar ons partijprogramma, waar we voor staan. En als er genoeg stemmen op de partij binnenkomen dan krijgen ze uiteindelijk mij er gratis bij op een stoel in Den Haag.”