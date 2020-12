Duizenden euro’s subsidie voor voedselbanken, kledingbank en Jeugdfonds Sport & Cultuur

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Voor het jaar 2021 verstrekt de provincie Groningen subsidies aan de Voedselbanken Groningen (30.000 euro), Kledingbank Maxima (11.000 euro) en het Jeugdfonds Sport & Cultuur (35.000 euro).

“Met deze bijdragen hopen we in de directe behoefte te voorzien van de instellingen. We willen voorkomen dat mensen aan de financiële zijlijn komen te staan, waardoor activiteiten als sport of cultuur onbereikbaar worden”, vertelt Gedeputeerde Tjeerd van Dekken. “We zetten in op preventie en duurzame oplossingen, maar voor vandaag en morgen is dat niet altijd voldoende, want juist nu in coronatijd gaan veel activiteiten helaas niet door.”

De subsidies zijn onderdeel van de Sociale agenda van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid, bedoeld om instellingen die ervoor zorgen dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving te ondersteunen.