Duitsland vanaf aanstaande woensdag in strenge lockdown

Duitsland gaat vanaf aanstaande woensdag in een strengere lockdown. Niet essentiële-winkels gaan dicht, kappers sluiten de deuren en de verkoop van vuurwerk wordt verboden.

Over de nieuwe maatregelen werd zondagochtend een akkoord bereikt. In Duitsland gold al een gedeeltelijke lockdown maar omdat het aantal besmettingen in de afgelopen 24 uur met ruim 20.000 nieuwe gevallen steeg werd er besloten om een spoedoverleg te organiseren. Bondskanselier Angela Merkel (CDU) vergaderde zondagochtend met de premiers van de deelstaten waarbij besloten werd dat de maatregelen aangescherpt worden. Zo werd ook besloten dat de scholen zoveel mogelijk moeten sluiten, er buitenshuis geen alcohol mag worden gedronken en moet er zoveel mogelijk thuis worden gewerkt.

Sinds de gedeeltelijke lockdown was in Duitsland de horeca al dicht. Toch bleef het aantal besmettingen oplopen. Het reisadvies vanuit Nederland richting Duitsland blijft op oranje staan. Dit betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. De maatregelen in Duitsland duren tot en met 10 januari.