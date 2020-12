Drukke dagen voor Sinterklaas bij scholen en voetbalclubs

nieuws

Sinterklaas bij OBS De Fontein in Ten Boer.

Sinterklaas en zijn Pieten hebben het maar druk deze dagen. Zij deden deze dagen onder meer CBS De Fontein in Ten Boer, voetbalvereniging VVK op sportpark het Noorden en OBS Karrepad in de Indische Buurt aan.

In Ten Boer kreeg de Sint een rondleiding waarbij leerlingen van De Fontein kunstjes deden en moeilijke vragen aan de Sint stelden. Vijftien kinderen zaten helaas verkouden thuis, maar die konden toch digitaal het feestje mee vieren.

Bij VVK kwamen ineens twee Pieten het trainingsveld op die op zoek waren naar een drone, maar die was op het oude veld van VVK geland waar nu de flat Helix staat. De Pieten gingen daarom maar mee voetballen en alle kinderen kregen later een chocoladeletter.

Bij OBS Karrepad ging het bezoek van de Sint coronaproof. Een deel van het bezoek ging namelijk in een hoogwerker. Gelukkig had de Sint geen last van hoogtevrees. Zaterdag is pakjesavond en wordt vooral bij de gezinnen Sinterklaas gevierd. Daaarna gaat de Sint weer terug naar Spanje.