“Druk op noordelijke ziekenhuizen blijft hoog”

Foto: Beeld uit video Martini Ziekenhuis

De druk op de ziekenhuizen in Noord Nederland blijft hoog. Op dit moment liggen er 184 coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen, van wie 62 op de intensive care. Dat meldt het AZNN.

De zorg in de ziekenhuizen, maar ook in verpleeg- en verzorgingshuizen en de wijkverpleging staat onder hoge druk, zo meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Dat komt niet alleen door de toename van coronapatiënten, maar ook door ziekte van zorgpersoneel. Met name de druk op de IC-bedden en de druk om patiënten over te plaatsen naar tehuizen is erg groot. Door personele krapte in de verpleeghuizen stagneert de overplaatsing van patiënten uit de ziekenhuizen.

De situatie in de noordelijke zorginstellingen blijft zorgelijk. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week in het noorden met zo’n 50 procent toegenomen ten opzichte van de week ervoor. De covid-capaciteit zal zo nodig worden opgeschaald, aldus het AZNN.

De poliklinische afspraken die momenteel zijn gepland, gaan gewoon door. Alle planbare zorg is eerder al uitgesteld. Als de situatie verandert, neemt het ziekenhuis contact op met de patiënten. Ook de spoedzorg in ziekenhuizen blijft beschikbaar.