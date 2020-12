Drafbaan Groningen spant rechtszaak aan tegen gemeente om ontruiming te voorkomen

nieuws

Foto Andor Heij. Drafbaan

Het bestuur van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) start een juridische procedure tegen het ontruimingsbevel dat de gemeente Groningen de KHRV per 4 januari 2021 heeft opgelegd. Daarmee hoopt de KHRV dat het nog één vol seizoen koersen mag organiseren in het Stadspark.

De vereniging weigert een nieuwe bruikleenovereenkomst te teken voor de drafbaan. Deze overeenkomst zou de drafbaan in staat stellen om tot 12 juni volgend jaar koersen te organiseren. Maar de drafbaan is het daar niet mee eens. “Dat lijkt een toezegging van een dikke 5 maanden, maar daar kan al 50 procent vanaf getrokken worden, omdat er sinds jaar en dag tot en met half maart nooit gekoerst kan worden in het Stadspark”, zo stelt KHRV-woordvoerder Kees de Bock.

Langer doordraven

Daarom wil de drafbaan dat er langer wordt doorgereden in het Stadspark. De drafsportvereniging verwacht meer publiek te trekken in de tweede helft van het jaar. De KHRV wil dan ook dat ‘sweepstakes’-koers, die normaliter in september wordt verreden, ook komend jaar nog een keer op de agenda kan staan.

Volgens de KHRV heeft de gemeente meteen laten weten dat het in juli van dit jaar wil beginnen met de afbraak van de drafbaan. De Bock: “Dat zou volgens de gemeente zeker niet twee, drie of vier weken kunnen wachten? Van goedkeuring van de gemeentelijke plannen is nog geen enkele sprake, maar de gemeente heeft kennelijk de planning van alle werkzaamheden aan de drafbaan al rond, waardoor er na 12 juni geen draverijen meer kunnen plaatsvinden?!”

Uitzetting op 4 januari

Het niet ondertekenen van de eerder genoemde bruikleenovereenkomst zorgt er echter wel voor dat de KHRV het terrein al op 4 januari moet verlaten. Per 1 januari verloopt het huurcontract van de drafsportvereniging voor de baan in het Stadspark. Daarom grijpt de KHRV nu naar juridische stappen om dit te voorkomen.

“De leden, de vrijwilligers en de sponsors van de KHRV, de liefhebbers, de trainers, de eigenaren en al de trouwe Stadjers hebben verdiend dat de KHRV zich tot de laatste snik verzet tegen het roem- en respectloos laten verdwijnen van onze mooie sport uit het Stadspark”, zo stelt De Bock. “De KHRV eigent zich graag het recht toe om in alle waardigheid en met een zo optimaal mogelijk gevoel afscheid te kunnen nemen van het Stadspark. Het is dieptriest dat een dergelijk afscheid ons door de gemeentelijke bestuurders niet wordt gegund en dat dit nu middels een procedure bij de rechter moet worden afgedwongen.”

“