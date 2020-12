Donar: “Het is geweldig dat we weer aan de slag kunnen”

nieuws

Jarred Ogungbemi-Jackson (met bal) van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Verheugd en blij zijn ze bij basketbalclub Donar. De topsportclub kreeg dinsdagavond te horen dat ze vanaf 17 december weer mogen trainen en wedstrijden mogen spelen.

“We hadden vanmiddag al wat seintjes gekregen dat er wellicht erg goed nieuws aan zat te komen”, vertelt secretaris Gert-Jan Swaving van Donar. “Dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen omdat we de afgelopen periode het nodige lobbywerk verricht hebben. Toch bekroop ons tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) wat teleurstelling want er was met geen woord gerept over versoepelingen. Nu blijkt dat er in de kleine lettertjes staat dat we toch vanaf 17 december weer los mogen. Normaal zijn de kleine lettertjes niet zo fijn maar dit keer hebben we ze met een grote glimlach gelezen.”

“Een speler wil spelen”

Swaving noemt het nieuws voor de club en voor het team in het bijzonder heel belangrijk. “Onze spelers willen graag spelen. En wij willen graag het team bij elkaar houden. Nu is ons dat goed gelukt omdat wij Europees actief zijn. Maar andere clubs in het land die dat visitekaartje niet hebben, die hebben veel moeite moeten doen. En dat is ergens ook logisch. In heel Europa kon er gebasketbald worden, behalve in Nederland. Als een speler ergens anders wel kan spelen dan gaat hij daar naar toe. Maar gelukkig kunnen we ons nu focussen op een competitie, op Europese-wedstrijden en op de beker.”

Nog onbekend wanneer de eerste wedstrijd gespeeld gaat worden

Wanneer de eerste wedstrijd gespeeld gaat worden is nog onbekend. “Hier gaan we de komende dagen over vergaderen. Sommige clubs hebben al aangegeven dat ze een periode van twee weken nodig hebben om op te kunnen starten. Dus we hebben er even wat tijd voor nodig. Overigens begreep ik dat de Tweede Kamer nog met dit plan in moet stemmen. Dus ‘fingers crossed’ dat niet alles nog in de soep gaat lopen.”

Lycurgus

Behalve voor Donar geldt de versoepeling ook voor de volleyballers van Lycurgus en alle andere topcompetities in Nederland. Voor de amateursporten komt geen versoepeling.