Dierenwinkel bestaat 100 jaar: “je moet altijd blijven groeien in je bedrijf”

nieuws

Foto Andor Heij Molen Haren.

Dierenzaak Ekkelkamp in het centrum van Haren is misschien wel de oudste winkel daar. De winkel bestaat dit jaar 100 jaar. Inmiddels is de vierde generatie aan het werk op de bijzondere locatie op de begane grond van Molen de Hoop.

Vanwege corona wordt het jubileum niet groots gevierd, maar eigenaar Jacco van Ham klonk zaterdag duidelijk trots in de uitzending van Haren Doet op OOG Radio.

“Ik en mijn partner hebben het overgenomen in 2012 en mijn overgrootouders hebben het ooit gekocht en die zijn met een restproduct van de maalderij begonnen voor het vee. Toen is mijn oma rond 1950 begonnen met een klein dierenwinkeltje, en dat is steeds iets verder uitgebreid tot de dag van vandaag. Daarna hebben mijn ouders het overgenomen en nu zijn wij weer aan de beurt, dus wij zijn vierde generatie.”

Het draait voor Van Ham om klantvriendelijkheid. “Dat is wat wij belangrijk vinden. Het is tegenwoordig iets anders van vroeger, maar wat wij belangrijk vinden is om onze kennis te delen met de klanten en de kinderen. Nu in deze tijd is het natuurlijk veel meer uitgebreid dan vroeger. Toen had je één soort hondenbrokken en één soort kattenbrokken en dat was het, dat is tegenwoordig wel wat anders.”

Wat er in de loop der jaren vooral is veranderd, is de keuze in het aanbod. “Als je hondenvoer hebt, dan heb je daar zes smaakvarianten van. En ook luxe halsbandjes, tegenwoordig ook met edelsteentje en andere versiersels eraan, dat had je vroeger niet. Toen had je gewoon een lederen band en dat was het. En ook voor de buitenvogels en buitendieren en tuindieren hebben we tegenwoordig producten, dat had je vroeger ook niet. Zo komt er steeds weer iets bij”, aldus Van Ham.

Het jubileum wordt vanwege het coronavirus niet gevierd, maar er is ook een andere goede reden voor. “Dat komt ook doordat we in het pand aan het veranderen zijn. We hebben nu wat vertrekken bij onze winkel getrokken. We zitten in een monumentaal pand en kunnen niet echt uitbreiden aan de buitenkant, maar wel aan de binnenkant. We hebben wat magazijnen erbij getrokken en een stukje van de woonkamer erbij getrokken om toch wat meer ruimte te hebben. Het woonhuis wat er aan vast zit moest ook verbouwd worden, dus vandaar dat we dat allemaal hebben gedaan nu. Je moet altijd blijven groeien in je bedrijf.”

Het volledige interview met Jacco van Ham: