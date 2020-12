Diefstal van flesje parfum kost 34-jarige man twee jaar in inrichting voor veelplegers

nieuws

De rechtbank in Groningen heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een opname van twee jaar in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). De diefstal van een flesje Guess-parfum, uit een drogisterij in de Stad, was de aanleiding voor het vonnis van de rechter.

Volgens het Openbaar Ministerie is de man een veelpleger. De aan verdovende middelen verslaafde man kreeg in de afgelopen vijf jaar zeker drie keer een celstraf opgelegd. “De rechtbank overweegt dat de eerder aan verdachte opgelegde straffen er niet toe hebben geleid dat zijn criminele gedrag is beëindigd”, zo schrijft de rechter in zijn uitspraak. “De frequentie waarin verdachte wegens diefstal is aangehouden is juist toegenomen. Er moet ernstig rekening mee worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan, ook omdat verdachte het door hem gepleegde feit goedpraat en de ernst er niet van inziet.”

Het verweer van de verdachte was flinterdun. De man bekende dat hij het flesje parfum had meegenomen, maar omdat er ‘actie’ voor het schap stond, moest de parfum volgens hem wel gratis zijn.