Deutsche Bahn: ‘Ontmanteling Friesenbrücke moet in 2021 beginnen’

Foto: Deutsche Bahn

Volgens Deutsche Bahn liggen de werkzaamheden voor de vernieuwing van de Friesenbrücke bij Weener op schema. De Duitse nationale spoorwegmaatschappij houdt, net als de Nederlandse en Duitse overheden, vol dat er vanaf 2024 weer directe treinen kunnen rijden tussen Groningen en Leer.

Deutsche Bahn meldt aan de NDR dat de goedkeuring van de planning er halverwege volgend jaar ligt. Komend jaar wil de spoorwegmaatschappij beginnen met de ontmanteling van de resterende delen van de brug.

Een rapport van de Federal Audit Office van Duitsland gooide onlangs roet in het eten bij de planners van de nieuwe brug en de overheden die zich inzetten voor het herstel van de verbinding. De Duitse rekenkamer voorspelde een vertraging tot 2030 en bouwkosten die oplopen van 66 miljoen naar 96 miljoen euro.

In 2015 ramde een schip de spoorbrug over de Eems. Aanvankelijk was het de bedoeling om de brug te repareren. De deelstaat Nedersaksen, de aangrenzende districten en de Meyer Werft in Papenburg wilden echter een draaibrug met een grotere doorgangsbreedte. Volgens de rekenkamer zou dit de voornaamste oorzaak van de eerdergenoemde kosten en vertraging zijn.