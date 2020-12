Definitief geen witte kerst, winter ver weg

nieuws

Kerstboom buiten, foto Andor Heij

Een witte kerst zit er dit jaar opnieuw niet in. Koning Winter laat het in de laatste maand van 2020 compleet afweten.

Volgens OOG weerman Johan Kamphuis blijft het voorlopig zacht en wordt het pas tijdens de kerst wat kouder met hoogstens lichte vorst in de nacht. “Het lijkt er op dat het enige witte tijdens kerst mogelijk wat rijp of bevroren dauw op de grasvelden zal zijn, of het ijs op onze autoruiten”, aldus Kamphuis.

De liefhebbers van een strenge winter moeten daarom hun hoop vestigen op de eerste twee maanden van het nieuwe jaar.