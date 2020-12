De Onlanderij krijgt 75 duizend euro van de provincie Drenthe

nieuws

Natuurmonumenten krijgt 75 duizend euro van de provincie Drenthe om de gebouwen van de Onlanderij in Eelderwolde te verbouwen.

Met het geld willen natuurmonumenten en de horeca van de Onlanderij de gebouwen aan de Madijk aantrekkelijker maken voor bezoekers. Het moet de “Poort tot de Onlanden” worden met een kijkboerderij, een informatiecentrum, uitgebreide horeca en speelnatuur.

Met de uitbreiding hoopt natuurmonumenten met name meer bezoekers uit Groningen te krijgen. De Onlanden is een natuurgebied dat deels in Groningen en deels in Drenthe ligt.