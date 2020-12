De ‘Nachtwacht’ staat deze week in De Dilgt in Haren

nieuws

Foto: Txllxt TxllxT via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Deze week staat er een exacte replica van ‘De Nachtwacht’ in woon-zorgcentrum De Dilgt in Haren. Levensgrote reproducties van het meesterwerk van Rembrandt van Rijn reizen, sinds de uitbraak van het coronavirus, langs verschillende zorginstellingen in Nederland.

Bewoners van het verzorgingshuis krijgen allemaal een pakket met achtergrondinformatie en een kleurplaat die bewoners samen met de (klein)kinderen in kunnen kleuren. Helaas moeten de bewoners het laatste cadeautje nog wel even bewaren, want door de aangescherpte coronaregels mogen buitenstaanders de replica van het kunstwerk niet komen bekijken. Na volgende week zal het kunstwerk weer verhuizen naar een andere zorginstelling of ziekenhuis in Nederland.

Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door Philips en de Elisabeth Art Foundation/Rijksmuseum Fonds.