“De maatregel om de horeca gesloten te houden is heel rigoureus zonder perspectief”

Archieffoto: Erick Bakker

Een rigoureuze maatregel zonder perspectief voor de horeca. Dat is de reactie van eigenaar Kees Douma van café Bramble aan de Noorderstationsstraat op de persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond.

“Eigenlijk kan mijn reactie op de persconferentie heel kort zijn”, vertelt Douma. “Wat er gezegd is, is namelijk totaal geen verrassing. Afgelopen middag had ik nog een klein beetje hoop met dat er wellicht toch nog niets mogelijk zou zijn maar het is duidelijk dat wij voorlopig dicht moeten blijven. En dat is ontzettend vervelend. Met name omdat er geen perspectief wordt geboden.”

Geen perspectief

Tijdens de persconferentie liet Rutte weten dat de huidige coronamaatregelen niet versoepeld gaan worden en dat als de besmettingscijfers nog verder stijgen er nog voor de Kerst strengere maatregelen afgekondigd gaan worden. “Door geen perspectief te bieden doe je heel veel mensen pijn. Ieder café heeft gasten die alleen leven. Dat zijn mensen die nu eenzaam thuis zitten en die nu alleen buiten komen om wat boodschappen in de supermarkt te halen. Voor mij als horecaondernemer is het zwaar, maar voor deze mensen is het misschien nog wel zwaarder.”

“Mensen gaan massaal kerst vieren”

De kans dat de horeca half-januari weer open kan schat Douma als klein in. “Jij en ik weten hoe er straks Kerstmis gevierd gaat worden. De premier roept mensen op zich te houden aan de maatregelen en om maximaal drie gasten per dag te ontvangen. Maar ik voorspel dat alle remmen los gaan. Er op controleren is toch onmogelijk omdat het zich achter de voordeur afspeelt. En dan weet ik wel wat de gevolgen zijn. Dan zitten we in januari op 15.000 besmettingen per dag. En ik als horecabaas? Juist, wij zijn weer het kind van de rekening. En het is zo langzamerhand een hard gelag als je op het nieuws die drukke en volle winkelstraten ziet en die Vindicaters in een bus ziet dansen en zingen.”

Oplossing is met Kerstmis een lockdown

Hoe kerst wel gevierd moet gaan worden is volgens Douma duidelijk. “Ja, gooi er maar een lockdown tegen aan. Vanaf half-december alles dicht, desnoods met een avondklok. En daar heel streng op controleren. En voor de duidelijkheid, dit zou ik ook gezegd hebben als ik geen horecaondernemer was geweest. Het is belangrijk om die besmettingscijfers naar beneden te krijgen. Ik geloof dat ze zoiets in Duitsland al besloten hebben, laten wij dat ook maar doen.”

Horeca beperkt open

Dankzij een strenge lockdown zou de horeca weer gedeeltelijk open kunnen. “In de periode van juli tot en met oktober hebben we kunnen laten zien dat wij ons heel goed aan de regels kunnen houden. In de 4,5 maand dat ik open was heb ik te maken gehad met 0 besmettingen. En ik snap ook wel dat als er ruimte is dat je niet gelijk alle remmen los kunt gooien. Maar door beperkt open te kunnen gaan, kun je de mensen weer iets bieden en kunnen wij het hoofd boven water houden. Want als ik ondertussen minister De Jonge hoor zeggen dat alle maatregelen misschien wel tot 1 juli kunnen duren, dan gaat dat heel veel horecazaken de kop kosten.”