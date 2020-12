De logica achter de hectometersprongen op de A28

nieuws

Foto; Google Maps - Streetview

De hectometerpaaltjes op de A28 verspringen enkele keren, waardoor de weg in Groningen precies bij 200 eindigt. Ernst Leefting vroeg Rijkswaterstaat naar de reden.



‘Waarom verspringen de hectometerpaaltjes op de A28 bij de IJsselbrug in Zwolle van 87 naar 91 km en bij klaverblad Hoogeveen van 34 naar 40 km? Daardoor eindigt de A28 in Groningen precies bij 200, maar dat is vast de reden niet’.

Het antwoord van Rijkswaterstaat: ‘Bij zo’n hectometersprong hoeft alleen het deel vanaf de hectometersprong voorzien te worden van nieuwe bordjes als wij een stuk snelweg verleggen of verlengen. Anders zou dat langs de hele weg moeten gebeuren’.

