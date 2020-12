“De komende dagen waterkoud en lokaal wat mist, zondag iets warmer

nieuws

De komende dagen zullen nog waterkoud aanvoelen maar vanaf zondag lijkt de temperatuur iets hoger uit te gaan vallen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het waterkoud en kil bij een maximumtemperatuur van 2 graden”, vertelt Kamphuis. “Het is overwegend bewolkt waarbij er in de ochtend kans is op een lokale mistbank of wat nevel. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak, windkracht 2. In de nacht naar vrijdag liggen de minimumtemperaturen iets boven het vriespunt en is er veel bewolking.”

“Vrijdag is er ook veel bewolking met in de loop van de ochtend een enkele opklaring. In de loop van de middag is er kans op wat motregen. Bij een koude zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 4 graden. Het weekend gaat grijs verlopen waarbij er soms een spatje motregen kan vallen. Op zaterdag wordt het 4 graden, op zondag 7 graden.”