“De komende dagen blijft het waterkoud”

De komende dagen is een winterjas geen overbodige luxe. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het waterkoud.

“Woensdag is het een rustige en grijze dag”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog. Met 5 graden als maximumtemperatuur wordt het een kille dag. De wind komt uit het zuiden en is zwak, windkracht 2. In de nacht naar donderdag kan er wat regen vallen en komt de minimumtemperatuur op 5 graden te liggen.”

“Donderdag neemt de zuidenwind toe naar matig, windkracht 3 of 4. Het is bewolkt waarbij er mogelijk wat lichte regen kan vallen. Bij een maximumtemperatuur van 5 graden is het opnieuw waterkoud. Vrijdag begint de dag met bewolking maar in de loop van de ochtend gaat de zon doorbreken. Het wordt dan 7 graden. In het weekend schijnt de zon af en toe en is het met 3 of 4 graden fris. In de nachten gaat het licht vriezen.”

