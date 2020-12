De Jonge Onderzoekers komen met programma voor een perfecte kerstvakantie

nieuws

Foto: Anna Helfrich / De Jonge Onderzoekers

Een programma voor een perfecte kerstvakantie. Zo omschrijft Anna Helfrich van De Jonge Onderzoekers het programma dat ze in de eerste week van de kerstvakantie aan willen gaan bieden.

Hoi Anna! Als ik zo naar het programma kijk dan gaat er heel wat gebeuren ….

“Ja, het is een heel gevarieerd programma geworden waar we zelf ook best wel trots op zijn. Zo kan er op de metaalafdeling gewerkt worden aan sieraden zodat je tijdens Kerstmis helemaal de blits kunt maken. Maar ook kun je op deze afdeling kerstversieringen maken. Bij onze afdeling Papier en Textiel is er een divers aanbod van kerststokken, -versiering, -kaarten, -engeltjes van kleurig vilt en kun je je servies beschilderen. En op de Houtafdeling kunnen figuren als Rudolf, de Kerstman of de sneeuwpop gemaakt worden. En er gebeurt nog veel meer, maar daarvoor kun je misschien het beste op onze website kijken.”

Het is een erg gevarieerd programma. Is het lastig geweest om het samen te stellen?

“Ja, toch wel. Onze workshops worden gegeven door vrijwilligers. En die vrijwilligers willen heel graag, maar niet iedereen kan. De één bevindt zich in een risicogroep, de ander komt liever niet omdat hij of zij bang is om besmet te worden. Als organisatie hebben we voor iedere mening respect. En uiteindelijk hebben we met het aanbod dat we hebben toch een heel leuk programma samen kunnen stellen.”

Nu lijkt er morgen een persconferentie van het kabinet aanstaande te zijn vanwege het oplopende aantal besmettingen in het land …

“Ja, klopt. En daarom is alles ook met een grote vraagteken. We weten niet of het programma daadwerkelijk door kan gaan. Maar op een gegeven moment moet je je programma wel in de markt zetten en aangezien het volgende week al zover is. We houden in ieder geval de berichten goed in de gaten. Mocht het door kunnen gaan dan houden we ons uiteraard ook aan de maatregelen. Deelnemende kinderen moet zich van tevoren via onze website aanmelden, volwassenen houden anderhalve meter afstand en er zijn volop ontsmettingsspullen aanwezig bij ons.”

Het programma bij De Jonge Onderzoekers begint op maandag 21 december en duurt tot 24 december. Elke dag van 11.00 tot en met 16.00 uur vinden de activiteiten plaats. Meer informatie en aanmelden kan op deze website.