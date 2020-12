“Dat Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker is voor mij een grote verrassing”

nieuws

René Bolle (rechts) en minister Hugo de Jonge

Een verrassing met veel respect. Dat is de reactie van fractievoorzitter René Bolle van het CDA in de gemeente Groningen op het nieuws dat Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker van de partij.

“Ik was vanavond aan het hardlopen waarbij ik mijn telefoon niet bij me had”, vertelt Bolle. “Een half uur geleden pakte ik mijn telefoon op en toen zag ik dat er heel veel appjes binnen waren gekomen. Ja, best wel een verrassing dat hij dit besluit genomen heeft. Ik zag het niet aankomen, volgens mij niemand. En ik denk ook dat het een heel moeilijk besluit is geweest voor hem. Dat hij het landsbelang boven het partijbelang zet, dat is iets waar ik alleen maar respect voor kan hebben.”

“Wat De Jonge qua werk verzet is geen kattenpis”

Bolle noemt het ook een juist besluit. “Zojuist heb ik op NPO Radio 1 een interview gehoord waarin De Jonge een toelichting gaf. Dat wat hij deze maanden qua werk verzet is geen kattenpis. We herinneren ons allemaal de beelden van voormalig minister Bruno Bruins van Volksgezondheid die onderuit ging achter het spreekgestoelte. Het is denk ik heel mooi dat De Jonge de partij minder belangrijk vindt dan het land. Hij wil de coronacrisis te lijf gaan, en dat valt alleen maar te prijzen.”

Nieuwe lijsttrekkersverkiezingen

De Jonge maakte daarnaast bekend dat hij ook niet op de verkiezingslijst komt te staan. “Wie De Jonge op moet volgen? Dat hangt van de statuten van de partij af en ik weet niet wat daar in staat. Wat mij betreft moeten er gewoon nieuwe lijsttrekkersverkiezingen plaatsvinden. Verkiezingen waarbij mensen zich dus kandidaat stellen en waarbij er een lijsttrekker gekozen wordt. Het is onhandig dat we over 99 dagen al naar de stembus gaan, aan de andere kant is het denk ik belangrijker dat we nu een minister hebben die zich volledig kan richten op de coronabestrijding.”