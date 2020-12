Daklozen in Stad kunnen volgend jaar weer gratis vers fruit eten

nieuws

Siebe Zwerver (Stichting Straatwijs), Anita Zwerwer-Patty (Fruithandel Zwerwer), Martijn Kalk (Forensisch Forum) en Danny Nijdam (Forensisch Forum - Foto via Forensisch Forum Groningen

Dankzij het Forensich Forum Groningen en de Stichting Straatwijs kunnen dak- en thuislozen in de Stad weer een jaar lang dagelijks vers fruit krijgen. Vrijdagmiddag werd een cheque overhandigd aan marktverkopers op de Vismarkt die dit mede mogelijk maken.

Gedurende het komende jaar is er weer een fruitvoorziening voor de dak- en thuislozen in de Stad bij de dagopvang aan de Kostersgang. Het fruit wordt verzorgd door Zwerwer’s Groenten & Fruit uit Groningen.

Met het fruit hopen de organisaties de daklozen te helpen met aansterken en hen weerbaarder te maken voor het leven op straat. “Het leven op straat is vaak een hard en stressvol bestaan”, aldus Martijn Kalk van het Forensisch Forum Groningen. “Elke dag bezig zijn met bijvoorbeeld het regelen van een slaapplek, hoe aan iets te eten te komen en een beetje geld voor bijvoorbeeld het slaaphuis of voor het voeden van een verslaving. Een gezonde levensstijl is dan ook vaak niet de grootste prioriteit wanneer je dakloos bent.”