Dakloze Aleksander, Dawid en Mateusz mogen tot vrijdag in hotel blijven

Foto: Siebe Zwerver

De dakloze Aleksander, Dawid en Mateusz mogen tot komende vrijdag in het Martini Hotel aan het Zuiderdiep blijven. Siebe Zwerver van Stichting Straatwijs noemt het goed nieuws omdat er nu wat meer tijd is om een oplossing te vinden.

Hoi Siebe! Hoe is de situatie nu?

“In vergelijking met afgelopen zaterdag is die eigenlijk niet veranderd. Het enige verschil is dat deze drie mannen nu tot komende vrijdag in het hotel mogen verblijven. Eigenlijk hadden ze vandaag het gebouw moeten verlaten maar we zijn met de pet rondgegaan en dat heeft ons wat meer tijd gegeven om een oplossing te vinden.”

De drie mannen, drie niet-Nederlandse daklozen van Europese afkomst, verblijven sinds donderdag in het hotel en jullie hebben direct een brandbrief naar de burgemeester gestuurd …

“Klopt. In die brief roepen wij op om deze mensen toe te laten tot onze nachtopvang. Het enige wat we tot nu toe gehoord is dat het secretariaat van de burgemeester de brief ontvangen heeft en dat de situatie besproken gaat worden met wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang. Ik vermoed dat er in het Stadhuis nu druk over deze situatie gesproken wordt en ik hoop dat men snel met duidelijkheid komt.”

Jullie hebben ook gezegd dat als er voor vrijdag geen oplossing is, er een crowdfundingsactie op touw moet worden gezet …

“Klopt. Dat hebben we in het verleden wel eens vaker gedaan. Kijk, deze drie mannen, die afkomstig zijn uit Polen en Litouwen, sliepen de afgelopen periode in bosjes rond de Martinikerk en in portieken in de stad. Dat is nu geen optie. Deze hele week hebben we te maken met nachtvorst waarbij het niet verantwoord is om mensen buiten te laten slapen.”

Hoe gaat het met de mannen?

“Ja, daar gaat het eigenlijk heel goed mee. Ik ben vandaag even bij ze op visite geweest om hen wat maaltijdbonnen voor een warme hap te geven. Het restaurant waar wij mee samenwerken, waar deze mensen de bonnen in kunnen leveren, is op dinsdag gesloten, dus ik heb hen wat extra eten toegestopt zodat ze dinsdag de dag ook doorkomen. Ze verblijven op dit moment veel op hun kamer, en eigenlijk gaat het heel goed.”

Wat is je verwachting?

“Ik hoop dat het College inziet dat deze mensen toegang moeten krijgen tot de nachtopvang. Wat ons betreft wordt het beleid rond de temperatuur van de winterregeling aangepast. Op dit moment is er de regel dat men bij -10 graden Celsius gebruik mag maken van de nachtopvang. Wij denken dat het goed is om hier +10 graden van te maken. Dan heb je duidelijkheid en is iedereen geholpen.”