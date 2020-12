D66 Groningen heeft nieuw bestuur

nieuws

Foto: Andor Heij

D66 Groningen heeft een nieuw bestuur. Martien de Vries uit Groningen is verkozen tot nieuwe voorzitter.

Op de agenda van de digitale Algemene Afdelingsvergadering van 18 november stonden bestuursverkiezingen. Leden konden de afgelopen weken digitaal stemmen. Aan de hand van deze uitslag is er een nieuw bestuur gekozen dat nu zes leden telt. De Vries volgt Victorine de Graaf-Peters op die onlangs verhuisd is naar Drenthe.

Bas Oudenhuisen uit Groningen volgt Hendrik Blanksma op als penningmeester. Maarten Eisema uit Haren is verkozen tot secretaris. Marleen Schoonen uit Haren en Bob Voorneveld zijn verkozen tot algemeen bestuurslid. Sarah Medas is de zesde naam op de lijst en zij is eveneens verkozen tot algemeen bestuurslid, een functie die ze al sinds 2019 bekleed.