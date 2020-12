D66: ‘Eén priklocatie in provincie Groningen is niet genoeg’

nieuws

Na de gemeenteraadsfractie uit ook de Statenfractie van D66 donderdagmiddag haar zorgen over de procedure voor vaccinatie in Groningen. Dat er in de beginfase slechts één ‘priklocatie’ aangewezen is in de gehele provincie, is volgens de fractie zorgelijk. Dit kan volgens D66, zeker voor ouderen en kwetsbare groepen, tot problemen leiden.

”Zeker voor ouderen en kwetsbaren is het risicovol om naar MartiniPlaza af te reizen, maar ook voor inwoners van buiten de stad Groningen kan de afstand een belemmering vormen”, stelt Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden. “Dit terwijl het gezien de huidige zorgwekkende situatie belangrijk is om snel stappen te zetten met de vaccinatie.”

D66 wil daarom weten of er al plannen zijn voor andere centrale vaccinatiepunten in de provincie. Daarnaast vraagt de fractie aan Gedeputeerde Staten of er de mogelijkheid is om extra treinen en bussen in te zetten naar de vaccinatieplekken.

Net als de gemeenteraadsfractie wil ook de Statenfractie aandacht voor voorlichting over het vaccin in de provincie. Benjamins-van Oudheusden: “Het is belangrijk dat alle Groningers kunnen rekenen op goede en betrouwbare informatie, ook wanneer dit mogelijk niet altijd via de huisarts kan. Zeker laaggeletterden verdienen daarbij extra aandacht.” Omdat huisartsen volgens D66 een belangrijke rol spelen in deze voorlichting, vraagt de fractie zich ook af of het huisartsentekort voor problemen gaat zorgen bij de voortgang van het vaccinatieprogramma in de provincie.