D66: “Belangrijk dat mensen in hun buurt kunnen stemmen”

nieuws

Foto: Jasper Tolsma

Het is belangrijk dat bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen mensen in hun eigen buurt op een toegankelijke manier kunnen stemmen. Dat zegt de fractie van D66 woensdagmiddag.

Aanleiding voor de uitspraak is het nieuws dat de gemeente Groningen bij het ministerie heeft aangegeven dat er bij de verkiezingen in maart minder stemlokalen open zullen zijn. “Dat er in de buurt gestemd moet kunnen worden is iets waar we al vaker aandacht voor hebben gevraagd”, zegt raadslid Wieke Paulusma “Het fundament van onze democratie is dat iedereen de mogelijkheid krijgt én heeft om te kunnen stemmen. Daar zet Groningen altijd vol op in en daar zijn we trots op. Wij vragen hier nu alleen extra aandacht voor omdat corona en alle maatregelen onzekerheid met zich mee brengen. De vragen die wij stellen zijn een steuntje in de rug.”

D66 realiseert zich dat de voorbereidingen van de verkiezingen veel van de gemeente vragen en dat de komende verkiezingen ook anders zijn dan normaal wat betreft de organisatie. “COVID is nog niet weg en dit vraagt om andere voorbereidingen. Zoals het er nu uitziet wordt de mogelijkheid om te stemmen verspreid over meerdere dagen. Oudere mensen kunnen per post stemmen en stemlocaties moeten groter zijn om voldoende afstand te kunnen houden.”