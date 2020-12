Computersystemen H.N. Werkman Stadslyceum gehackt

nieuws

Werkmancollege. Beeld: Google Streetview

De computersystemen van het H.N. Werkman Stadslyceum zijn gehackt. Medewerkers en leerlingen kunnen deze hele week geen gebruik maken van de ICT-faciliteiten. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden dinsdagavond.

De hackpoging vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats en is gedeeltelijk succesvol geweest. Uit een brief aan de ouders van de leerlingen blijkt dat de hackers niet volledig zijn doorgedrongen in de systemen. De school heeft een speciaal bureau in de arm genomen dat deze week gaat onderzoeken wat de precieze impact is van de hackpoging. “Dit betekent dat we geen beschikking hebben over onze ICT-faciliteiten. Onder andere onze WiFi, schoolsystemen, computers en digiborden zijn niet inzetbaar.”

Ook is de school deze week telefonisch niet bereikbaar. De lessen op de school gaan wel door.