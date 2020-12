ChristenUnie ondertekend convenant Waardig Ouder Worden

nieuws

Foto: ChristenUnie Groningen

In de Kloosterkerk in Ten Boer hebben lokale afdelingen van de ChristenUnie samen met lokale partners zaterdagmiddag een convenant ondertekend voor waardig ouder worden.

In het convenant staan voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. De ondertekening is een verdieping op het landelijke manifest dat zaterdag ondertekend is door de ChristenUnie en een brede alliantie van maatschappelijke partners. Met het ondertekenen van het Groningse convenant wordt ervoor gezorgd dat organisaties zich beter gaan inzetten om vrijwilligers beter te ondersteunen om de leefbaarheid in wijken en dorpen te verbeteren. Belangrijk daarbij is dat lokale wetgeving niet in de weg zit.

“Goede stappen gezet, maar we zijn er nog niet”

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) was aanwezig om het Groningse convenant te ondertekenen. “Mede dankzij het manifest ‘Waardig ouder worden’ uit 2017 heeft het kabinet op dit terrein al goede stappen gezet”, aldus Van der Graaf. “Maar we zijn er nog niet, vervolgstappen zijn nodig. Wat we willen is een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Blijvende aandacht daarom nodig, veel ouderen lijden ook nog eens extra onder de beperkingen van het coronavirus. Een grote opgave waarbij de overheid en lokale organisaties de handen ineen moeten blijven slaan.”

Bouw nieuwe woonvormen

Een belangrijk onderdeel uit het landelijke manifest is dat er 1 miljard euro uit moet worden getrokken voor de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Met het geld moeten nieuwe en kleinschalige woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen een eengezinswoning en het verpleeghuis te verkleinen.