ChristenUnie: investeer in de Nedersaksenlijn

nieuws

https://www.oogtv.nl/wp-content/uploads/2019/12/IMG_5901-scaled.jpg

De ChristenUnie wil dat het rijk investeert in de Nedersaksenlijn. Dat is een nieuwe spoorlijn tussen Enschede, Emmen en Groningen.

De spoorlijn is volgens de partij van groot belang voor een betere bereikbaarheid van de regio. De investering in de Nedersaksenlijn maakt deel uit van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, dat maandag 21 december wordt gepresenteerd.

Kamerlid Stieneke van der Graaf zegt: ‘We zetten ons als ChristenUnie al jarenlang in voor sterke regio’s. Betere bereikbaarheid middels nieuwe spoorlijnen is daarbij van groot belang. De Nedersaksenlijn is wat de ChristenUnie betreft zo’n nieuwe verbinding. De komst van de lijn is belangrijk voor de economie en maakt wonen, werken en studeren in de regio aantrekkelijker. De Nedersaksenlijn is bovendien van belang voor de verbinding van deze grensregio met Duitsland.”

De ChristenUnie spande zich eerder met succes in voor de komst van de spoorlijn naar Stadskanaal die er in 2024 moet liggen. “Nu moeten we ook het laatste deel van het tracé nog aanleggen”, aldus Stieneke van der Graaf. Eerder pleitte de ChristenUnie, net als veel andere partijen, al voor de aanleg van de Lelylijn, een nieuwe spoorverbinding van Groningen via Drachten en de Flevopolder naar Amsterdam.