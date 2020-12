Celstraffen en tbs voor ontvoering van 18-jarige Stadjer in Leeuwarden

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank heeft celstraffen van vier en vijf jaar opgelegd aan twee mannen uit Stiens en Leeuwarden, die vorig jaar een achttienjarige man uit Groningen ontvoerden bij recreatiegebied De Groene Ster bij Leeuwarden. Daarnaast moet één van de mannen zich van overheidswege laten verplegen in een tbs-kliniek, zo meldt RTV Noord vrijdagmiddag.

De 33-jarige man uit Stiens moet vijf jaar de cel in. De 27-jarige man uit Leeuwarden hoorde een celstraf van vier jaar en opname in een tbs-kliniek tegen zich uitspreken. De hoge celstraffen worden opgelegd, omdat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan zware mishandeling. Ze gooiden het slachtoffer, een nu 19-jarige man uit Groningen, in een sloot. Daar had de man kunnen verdrinken. Het zestal had de man aangezien voor een hasjhandelaar, waarmee ze slechte ervaring hadden.

De Stadjer kreeg tape over zijn ogen en tie-wraps om zijn benen. Vervolgens werd de man zo zwaar geslagen en geschopt dat hij onder de kneuzingen en blauwe plekken zat. Ook braken de voortanden van de man af. De mannen goten terpentine over de man heen en dreigden hem in brand te steken.

Lagere straffen voor anderen en schadevergoeding

Twee andere mannen kwamen er vanaf met lagere, voorwaardelijke straffen, omdat zij slechts deels verantwoordelijk zijn voor de ontvoering en de mishandeling. Een vijfde verdachte werd vrijgesproken en een zesde verdachte kreeg een ‘leerstraf’, omdat hij werd berecht volgen het jeugdstrafrecht.

Het slachtoffer eiste daarom ook een schadevergoeding van 22.000 euro van de verdachten. De man lijdt aan post-traumatische stress door het incident. De twee zwaarst gestrafte mannen moeten van de rechter 10.000 euro betalen aan het slachtoffer.