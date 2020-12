Celstraf geëist tegen bedreiger abortusklinieken

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Justitie eist tegen een 37-jarige man uit Capelle aan den IJssel een celstraf van 12 maanden waarvan vijf voorwaardelijk, voor bedreiging van abortusklinieken.

De mailboxen van verschillende klinieken in onder meer Groningen, Rotterdam en Amsterdam, stroomden dit voorjaar plotseling vol met zeer ernstige bedreigingen. Zo werden foto’s en video’s verstuurd van executies die vergelijkbaar zijn met die van terreurgroep IS. In de mails werd medewerkers van de klinieken gedreigd dat hen hetzelfde aangedaan zou worden.

De medewerkers die de mails onder ogen kregen schrokken enorm toen ze in de bijlagen huiveringwekkende video’s en foto’s zagen. Diverse medewerkers waren zo geschrokken dat ze amper nog naar hun werk durfden. Een aantal klinieken schroefde de beveiliging fors omhoog.

Bij enkele klinieken werden vernielingen gepleegd. Die werden op camerabeelden vastgelegd. Samen met andere sporen die veiliggesteld werden, kwam de verdachte in beeld. De rechtbank doet op 14 januari uitspraak.