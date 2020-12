CDA vragen over extra kosten verbouw stadhuis

nieuws

Foto Henk Tammens. Stadhuis

Het CDA wil van het stadsbestuur weten waarom de verbouw van het stadhuis duurder uitvalt door corona.

Die lopen op vanwege looplijnen in het gebouw en het aanpassen van de ventilatie. Het CDA vindt dat raar, omdat de oplevering eind 2021 is en het daarom twijfelachtig is of deze maatregelen nodig zijn.

“Wij waren al eerder kritisch op de dure verbouwplannen voor een nieuw stadhuis”, aldus CDA fractievoorzitter Rene Bollen. “Deze zouden in eerste instantie 15,5 miljoen kosten en werden vervolgens op 19,3 miljoen euro geraamd. Wat ons betreft had het college voor een goedkopere variant gekozen en deze nieuwe kostenstijging vinden we daarom moeilijk te begrijpen”.

Het CDA wil ook weten of bij andere bouwprojecten extra coronakosten zijn zoals bij scholen, sportaccomodaties en culturele instellingen.