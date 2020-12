Catshuisoverleg van start: “Mogelijke sluiting van winkels, musea en tuincentra”

nieuws

Foto: John den Hollander

Op het Catshuis is zondagochtend het ingelaste overleg begonnen van ministers en experts over de coronasituatie in het land. Bronnen in Den Haag laten aan de NOS weten dat er verschillende scenario’s op tafel liggen.

Zo ligt onder andere het plan op tafel om de winkels te sluiten. Het gaat dan om de niet-essentiële winkels zoals kledingzaken en tuincentra die de deuren moeten sluiten. Ook gaat gesproken worden over het sluiten van zogeheten doorstroomlocaties zoals musea, pretparken en dierentuinen. Deze laatste groep ging in november ook al twee weken dicht. Het is onbekend of een vervroegde sluiting van scholen ook aan de orde is.

Volgens ingewijden gaat het om lastige beslissingen omdat de directe gevolgen groot kunnen zijn. Zo is men bang dat bijvoorbeeld de aankondiging van de sluiting van niet-essentiële winkels tot extra drukte in de winkelstraten gaat leiden. In de gemeenten Amsterdam en Den Haag is het zondag al druk in de binnensteden. De gemeenten roepen mensen op om weg te blijven. De komende dagen staan er meer vergaderingen op stapel. Naar verwachting volgt er dinsdagavond een persconferentie.