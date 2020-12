Camping De Banjer in Ten Post opgekocht door ministerie en wordt gesloopt

nieuws

Foto: google maps

Camping De Banjer aan de Damsterdiep-Zuidzijde in Ten Post sluit voorgoed de deuren. Het terrein is opgekocht door het ministerie van Economische Zaken.

“Het is de aardbevingsproblematiek”, vertelt eigenaar Hans Kruidhof. “Ik heb toevallig het dossier hier voor me liggen. Het is inmiddels een krat vol aan papierwerk. Als ik je het hele verhaal zou moeten vertellen dan ben ik twee uur bezig. Feit is in ieder geval dat de camping ter ziele is. De afgelopen 8 tot 10 jaar heeft het te koop gestaan. Maar kopers waren er niet. En dat is pijnlijk omdat je hier iets hebt opgebouwd waar je je ziel en zaligheid aan gegeven hebt.”

Onlangs meldde het ministerie van Economische Zaken zich. “Zij hebben het terrein opgekocht. Dat is in mei al gebeurd. Sindsdien ben ik ook niet meer open geweest. De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met de ontmanteling. Begin volgend jaar vindt de overdracht plaats aan het ministerie.” Kruidhof noemt de schade door de aardbevingen groot. “Het is niet alleen zichtbare schade aan gebouwen maar ook mentale en fysieke schade. Ik heb mijn verhaal nooit in de media gedaan omdat ik altijd dacht dat het me weinig zou opleveren. Door de verkoop is er nu een win win-situatie. Ik krijg geld en het ministerie krijgt een lap grond. Wat ze er mee willen gaan doen is mij niet bekend.” Kruidhof gaat Groningen ook verlaten. “Ik ga een restaurant in Stavoren in Friesland voortzetten.”