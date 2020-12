Bypass knooppunt Westerbroek gaat zaterdag open

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

De bypass bij knooppunt Westerbroek, die sinds begin september vorig jaar in aanbouw was, gaat komende zaterdagochtend open voor autoverkeer. Daarom is de gehele aansluiting in de nacht van vrijdag op zaterdag dicht, omdat dan het portaal met het benodigde bord wordt geplaatst.

De werkzaamheden beginnen vrijdagavond om 19.00 uur en duren tot zaterdagochtend 06.00 uur. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Ook de aanscherping van de coronamaatregelen kan roet in het eten gooien.

Door de bypass kan het verkeer dat vanaf de Europaweg de A7 richting Hoogezand wil nemen bij de rotonde langs rijden. Daardoor kan het verkeer de rotonde links laten liggen en sneller op de A7 invoegen.

De bypass werd vorig jaar december al aangelegd, maar doordat de juiste bebording ontbrak, gaf de wegbeheerder geen toestemming de bypass te openen. De vrees was dat langzaam verkeer, zoals trekkers, per ongeluk op de A7 terecht zou komen.