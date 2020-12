Burgemeester waarschuwt: ‘Houd geen kerstborrels’

nieuws

Hoewel het in Groningen behoorlijk goed gaat in vergelijking met de rest van het land, zijn de totale aantallen besmettingen nog steeds te hoog om na te denken over versoepeling van de coromamaatregelen in Groningen. Dat meldde burgemeester Koen Schuiling donderdagmiddag tijdens een persconferentie.

Volgens Schuiling bestaat er in Groningen op dit moment een dubbel beeld: “We zijn wel aan de goede kant als je het vergelijkt met de rest van het land, maar met z’n allen zitten we nog heel erg hoog. Als we nu beginnen met versoepeling, is de kans op besmettingen nog steeds heel groot op veel besmettingen.”

Geen kerstborrels

Hoewel het volgens Schuiling een hard gelach is voor de horeca in de Stad, roept de burgemeester op om vooral geen kerstborrels te houden: “We moeten proberen nog een tijdje vol te houden.”

Weinig incidenten

Op het incident met de feestende studenten in een partybus na, zijn er bij Schuiling geen grote incidenten bekend qua overtredingen van de coronaregels. Ook de mondkapjesplicht wordt in de Stad goed nageleefd, zo stelt de burgemeester: “We hebben gezien dat dat op grote schaal wordt nagevolgd. Bijna iedereen komt het na.”

45 boetes in één maand

In de afgelopen maand zijn volgens Schuiling 45 boetes uitgedeeld in de provincie voor overtreding van de coronaregels. In het afgelopen weekend waren dat er volgens Schuiling acht. Ook werd er vorig weekende 20 keer gewaarschuwd.