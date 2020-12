Brievenbussen van bewoners Wibenaheerdflat zomaar dichtgetimmerd voor jaarwisseling

nieuws

Foto: Nijestee

Bewoners van de Wibenaheerdflat in Beijum moeten het tot na de jaarwisseling doen zonder brievenbus. Woningcorporatie Nijestee heeft ze, zonder dat te melden aan de bewoners, dichtgetimmerd.

De woningcorporatie neemt ieder jaar vergelijkbare maatregelen bij verschillende flats in de Stad. Normaal gezien krijgen de bewoners een bericht van de corporatie over de sluiting en de duur daarvan. In de Wibenaheerdflat was dat echter niet het geval. “Zónder met bewoners te communiceren is besloten alle brievenbussen van de Wibenaheerdflat dicht te timmeren en dat er pas vier januari weer af te halen”, vertelt raadslid Wesley Pechler (PvdD) op Twitter. “Daardoor kunnen meer dan honderd bewoners de komende zes dagen geen post ontvangen.”

Nijestee laat woensdagmiddag in DvhN weten de gang van zaken te betreuren. De woningcorporatie heeft besloten om de brievenbussen bij de flat twee dagen erdeer (2 januari) weer te ontsluiten voor bewoners.

En de koude douche gaat naar @Nijestee, waar weer zónder met bewoners te communiceren is besloten alle brievenbussen van de Wibenaheerdflat dicht te timmeren en dat er pas VIER januari weer af te halen. 100+ bewoners die de komende 6 dagen geen post kunnen ontvangen. Wtf?! 😤 — Wesley Pechler 🏳️‍🌈 (@wesleypechler93) December 30, 2020