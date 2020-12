Brandweer ontruimt studentenhuis vanwege mogelijk gaslek in sushi-restaurant

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

In de Nieuwe Ebbingstraat zijn maandagavond een sushirestaurant en een aangrenzend studentenhuis ontruimd door de brandweer. Medewerkers van het restaurant alarmeerden de brandweer vanwege een vreemde lucht, mogelijk veroorzaakt door een gaslek.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Terwijl de dienst verschillende metingen verrichte in het pand, werd het aangrenzende studentenhuis ontruimd. Daardoor moesten zo’n vijftien studenten kort buiten het pand wachten.

De brandweer trof geen gevaarlijke stoffen aan in het pand en keerde na twintig minuten onverrichter zake terug naar de kazerne. Wat de lucht in het restaurant heeft veroorzaakt is niet bekend.