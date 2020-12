Brandweer bevrijdt meeuw uit voetbalkooi

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest er op Sinterklaasavond aan te pas komen om een meeuw uit een voetbalkooi aan de Mussengang te bevrijden. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 18.45 uur bij de hulpdiensten binnen. “Buurtbewoners hadden de hulpdiensten gebeld omdat een meeuw in de voetbalkooi zat en geen kant op kon”, vertelt Wind. “De voetbalkooi is namelijk vrijwel volledig afgesloten met een net er over heen. Vermoedelijk is het via een smalle opening in de kooi terecht gekomen waarbij het verhaal gaat dat de meeuw op de vlucht was voor een kat.”

De brandweer kwam ter plaatse met een tankautospuit. “Met behulp van een koevoet hebben zij de toegangsdeur van de kooi geforceerd. Daarna kon het dier snel bevrijd worden.” Volgens Wind is het dier niet gewond geraakt.