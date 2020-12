Boete van 50.000 euro voor hoogleraar belastingrecht RUG wegens belastingfraude

nieuws

Foto: Bic via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking (in de vorm van een boete van 50.000 euro) opgelegd aan een hoogleraar belastingrecht. Volgens het Dagblad van het Noorden zou het gaan om Ruben Freudenthal van de Rijksuniversiteit Groningen. Freudenthal zou, tijdens een boekenonderzoek door de Belastingdienst, opzettelijk onjuiste informatie hebben verstrekt.

Freudenthal zou in 2014 de Belastingdienst onjuist hebben geïnformeerd over de administratie van een maatschap, waarmee hij en een partner hun onroerend goed beheerden. Het is niet bekend om welke maatschap dit precies gaat, maat het zou mogelijk gaan om het Haagse vastgoedbedrijf Fresch Real Estate.

Freudenthal zou administratie hebben achtergehouden van activiteiten waarvoor dit wel nodig was. In eerste instantie meldde hij dat er geen administratie beschikbaar was voor de activiteiten, maar in 2015 kwam de administratie alsnog boven water. Het OM vindt dat een hoogleraar belastingrecht een voorbeeldfunctie heeft en de Belastingdienst juist had moeten voorlichten.

Volgens het OM heeft Freudenthal inmiddels betaald.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft aan de Telegraaf laten weten dat Freudenthal zijn functie als hoogleraar heeft neergelegd per 1 januari.