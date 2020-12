Bleke, vermoeide, koppies na avondje gekkenhuis bij salon in Stad

nieuws

Maandag was een knotsgekke dag bij Salon Erica aan de Asingastraat in Groningen. Om twaalf uur gingen de deuren open, na tien minuten zat de hele agenda vol en pas na tien uur gingen de scharen neer. “Het is heel jammer dat we nu dicht moeten, maar de lieve reacties van alle klanten maken deze avond voor ons in ieder geval goed.”

“We hebben overwogen om tot middernacht door te gaan vanavond. Maar om tien uur zagen de koppies van de meiden zo bleek, dat het echt niet meer verantwoord was om door te gaan”, vertelt eigenaresse Erica Been. “We hebben net nog even samen gegeten en dan gaan de meiden naar huis. Maar ze moeten wel even appen als ze thuis zijn! Ik ben echt supertrots op wat ze vanavond hebben gepresteerd, want het was echt een gekkenhuis.”

Ook de klanten krijgen een pluim van Been: “We kregen cadeautjes, donaties en zoveel lieve berichtjes van klanten, echt hartverwarmend. Ook bleef iedereen die we vandaag nog hebben geholpen gewoon rustig wachten, ook als het wat later werd dan gepland.”

De maatregelen die het kabinet maandagavond aankondigde hakken er wel in, zo stelt Erica Been: “We hadden gehoopt dat we, na de eerste lockdown in maart, in deze periode onze verliezen een beetje konden afdekken. Dat is helaas niet gelukt, maar we gaan het hoe dan ook redden. De salon bestaat dit jaar dertig jaar, iets wat we zouden vieren door een reisje naar Rome met het personeel. Dat zit er nu hoe dan ook niet in, maar we gaan er na deze periode gewoon weer vol tegenaan.”