Binnenstad niet compleet uitgestorven: ‘Meer mensen aan de wandel’

Ondanks de lockdown en de oproep van de overheid zo veel mogelijk thuis te blijven, is het niet compleet uitgestorven in de binnenstad. Mensen gebruiken het centrum nu vooral voor de welbekende ‘frisse neus’.

“Even een frisse neus, even een lekkere wandeling, ik ben 78 jaar oud, dat houdt me op de been,” aldus een wandelaar in een met gesloten winkels gevulde Herestraat. “Ik wandel al heel wat jaren door de stad en het valt mij op dat er heel veel mensen aan de wandel zijn.”

Even verderop op de Grote Markt lopen wat dames van iets jongere leeftijd. “Ja even wandelen door de stad. Normaal doe ik dat met andere doelen, even de winkels in of wat eten. En nu is het om een frisse neus te halen, je zit toch in de stad.” En of het door de stad wandelen bevalt? “Het is wel wat verdrietig, met alles dicht en zo.”