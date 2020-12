‘Bijna de helft van de ouderen was sociaal kwetsbaar door coronamaatregelen’

nieuws

Foto: rawpixel (via Pixabay)

Bijna de helft van alle ouderen voelde zich afgesloten van anderen tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit onderzoek van de Hanzehogeschool en NHL Stenden onder 10.000 65-plussers in Groningen Friesland en Drenthe.

Volgens de onderzoekers had één op de acht 65-plussers in Noord-Nederland begin mei lichamelijke, psychische of sociale problemen door de coronamaatregelen. Bijna de helft van deze ouderen gaf aan dat zij zich tijdens de coronapandemie afgesloten voelt van anderen. Hogere leeftijd, alleen wonen en fysieke klachten in de afgelopen week zorgden er vaker voor dat ouderen problemen hadden met slapen en onbedoelde veranderingen in eetlust of gewicht.

“De coronacrisis heeft mij met mijn neus op de feiten gedrukt. Contact en communicatie zijn eerste levensbehoeften en daar moet ik vooral zelf voor zorgen en aan werken”, zo stelt één van de deelnemers aan het onderzoek. “ Wat we leren van dit onderzoek helpt ons ouderen, maar ookmantelzorgers en professionals om ook na de pandemie de gevolgen voor onze kwetsbaarheid te beperken.”

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van data uit het Lifelines Corona-onderzoek, een gezamenlijk initiatief van Lifelines, het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek startte begin maart 2020, een periode waarin ingrijpende sociale beperkingen werden geadviseerd door de overheid. Vanaf mei 2020 wordt deze vragenlijst daarom opnieuw afgenomen op verschillende momenten.