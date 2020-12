Bijna 50 duizend euro voor cultuur in provincie Groningen

nieuws

Foto: Anouk Stevens

Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft negentien projecten in de provincie Groningen gesteund met een bedrag van in totaal 48 duizend euro.

Bijna 25 duizend euro is bedoeld voor cultuuractiviteiten in de gemeente Groningen. Zo gaat er 2783 euro naar de stichting Vikings in Tibet voor een online registratie van concerten in de Synagoge in de Folkingestraat voor Eurosonic/Noorderslag.

Ook is er onder meer geld voor concerten in Meerstad, de Kunstbende, Stichting Beeldlijn voor een documentaire en diverse muziek, theater en educatieprojecten.