Bezorger (30) door drie mannen bedreigd, mishandeld en beroofd

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een dertigjarige bezorger is in de nacht van zaterdag op zondag op de Sint Eustatiusstraat bedreigd, mishandeld en beroofd. Dat meldt de politie.

Het incident vond plaats rond 04.00 uur. Rond dit tijdstip kwam de bezorger aan bij een adres aan de Sint Eustatiusstraat om een bestelling af te leveren. Daar kwam hij ineens oog in oog te staan met drie mannen Het trio droeg bivakmutsen. Bij de beroving werd de witte bestelbus, een Mercedes Citan, van de bezorger meegenomen. De wagen werd zondagochtend teruggevonden in de Jupiterstraat.

De politie is een onderzoek gestart naar de beroving. Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.