Bezorgde omwonenden van Driebondsbos starten petitie tegen skillspark

Foto: Pixabay (CC 0.0)

Omwonenden van het Driebondsbos zijn bezorgd over de plannen van de gemeente Groningen om een ‘skillspark’ en een mountainbikeroute aan te leggen op het voormalige slibdepot bij het Eemskanaal. Daarom is de Werkgroep Driebondsbos een petitie gestart, die de gemeente moet bewegen om het natuurgebied te beschermen.

Hoewel het Stedenbouwkundig Programma van Bureau Meerstad geen concrete plannen voor het Driebondsbos bevat, tekenden de gemeente Groningen en een groep mountainbikers begin maart een intentieverklaring voor de aanleg van een ‘skillspark’ in het gebied.

De bewoners vrezen een achteruitgang van de vogelstand in het gebied als de mountainbikers er gaan rijden. Met de petitie wil de werkgroep het belang van het behoud van het Driebondsbos nog een keer extra onder de aandacht van het college brengen. De petitie is inmiddels meer dan 1.500 keer ondertekend. Deze is hier te vinden.